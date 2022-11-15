Происшествия 15 ноября 2022, 13:30 Спасатели вылетели к месту жесткой посадки вертолета в Иркутской области Прокуратура: к месту жесткой посадки Ми-8 в Жигаловском районе отправили спасателей

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Спасательный вертолет вылетел к месту жесткой посадки Ми-8 в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«К месту происшествия отправились спасатели, это аварийно-спасательный вертолет самой авиакомпании» — написал он.

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Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» 15 ноября совершил жесткую посадку в 80 километрах от райцентра в Жигаловском районе. Он летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. После приземления экипаж связался с экстренными службами. Никто не погиб.

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Региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку. Владельца вертолета подозревают в нарушении правил безопасности его движения и эксплуатации. RT сообщил, что пострадал только вертолет. Члены экипажа не получили травм.

В начале ноября вертолет Ми-2 потерпел крушение посадку в Костромской области. Один человек погиб. Воздушное судно выполняло санитарный рейс и разбился в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.