Эксклюзив 05 декабря 2023, 07:55 Спасатели выезжали на хлопок в квартире на западе Москвы Пожар в захламленной квартире потушили в Ново-Переделкине в ЗАО Москвы РИА «Новости»

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В Ново-Переделкине на западе Москвы произошел пожар. В квартире 14-этажного дома горели вещи. Из ванной спасли одного жильца, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 07:08. Очевидец услышал в квартире дома на Новоорловской улице хлопок, потом увидел, как из нее пошел дым. Спасатели выехали к месту ЧП и провели разведку.

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Загорелись личные вещи и мебель в сильно захламленной квартире на пятом этаже 14-этажного дома. К 07:25 огонь локализовали, еще через 15 минут потушили. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Из ванной спасли хозяина квартиры, его осмотрят медики.

На восьмом этаже жилого дома на Садово-Самотечной улице в центре Москвы горели электрощиток и вещи. Жильцы дома пожаловались на едкий дым. Огонь потушили на площади четырех квадратных метров, эвакуировали одного человека.