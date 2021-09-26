Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами погибших альпинистов

На Эльбрус выдвинулась группа спасателей из 22 человек. Сегодня они снова попытаются добраться до высоты 5300 метров, чтобы забрать тела трех из пяти альпинистов, погибших при восхождении на гору. Об этом сообщили на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в Instagram.

Подъем на Эльбрус осложняется из-за сильного ветра и низкой температуры. Но спасатели не теряют надежды, что им удастся добраться до нужной высоты и спустить тела к подножию.

«Погода прояснилась. Наверху ветер. Даст бог, пойдем», — сказал один из спасателей.

Помощник гида Таулан Кипкеев, принимавший участие в экспедиции, ранее рассказал, что причиной трагедии стало отсутствие опыта у туристов. Он отметил, что такие походы обычно заканчиваются успешно только в силу везения.

Альпинисты попали в непогоду на Эльбрусе 23 сентября, когда достигли высоты 5400 метров. При спуске они запросили помощи у спасателей. Во время поисковой операции были спасены 14 человек. Пять человек погибли. Тела трех альпинистов уже который день не могут спустить с высоты из-за сложных погодных условий.