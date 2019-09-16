Спасатели возобновили поиски пропавшего вертолета в Якутии

Утром 15 сентября вертолет Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах Якутии перестал выходить на связь. Спасатели искали винтокрылую машину весь день. 16 сентября поиски продолжились с участием четырех единиц авиатехники.

Вертолет с пассажирами пропал в Якутии Подробнее

Как сообщили «360» в пресс-службе управления МЧС по республике, к поисково-спасательной операции готов подключиться вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Борт находится в аэропорту Якутска.

«На 16 сентября запланированы поисково-спасательные работы четырех воздушных бортов якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 километров от последней точки отслеживания», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы спасательного ведомства.

На борту пропавшего вертолета находились пилот и два пассажира. По данным МЧС, Eurocopter вылетел из поселка Усть-Нера Оймяконского района и направился дальше на озеро Аяма, потом к ручью Уточан и далее должен был вернуться в Усть-Неру. На борту перевозилась рыба.

В воскресенье, 15 сентября, пропавшую машину искали два борта.