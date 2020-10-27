Спасатели возобновили поиски пропавшего летом в Иркутской области Ан-2

Пропавший в июле в Иркутской области Ан-2 снова начали искать. Операция пройдет по разработанному плану. Специалисты проанализировали данные с телефонов членов экипажа и установили предполагаемое место нахождения самолета.

«Поиски будут проводиться по разработанному плану в течение четырех дней в Черемховском районе. Вертолетом авиакомпании „Ангара“ будут совершаться облеты секторов с целью осмотра местности для определения подходящих мест для высадки специалистов и дальнейшего мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В состав поисковой группы вошли спасатели и военные. Для координации создали оперативный штаб под руководством властей региона.

Во время предыдущей операции, которую прекратили в конце сентября, с воздуха обследовали почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области. На земле обыскали 685 квадратных километров.

Вылетевший из Бурятии Ан-2 не вышел на связь 19 июля. На его борту находились шесть человек.