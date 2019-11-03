Спасатели возобновили поиски моряка взорвавшегося танкера в Находке

Спасатели ищут одного из членов экипажа, который после взрыва ушел под воду на их глазах.

Трое погибших и искореженное судно. Главное о взрыве на танкере в Находке Подробнее

2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) на танкере «Залив Америка» произошла детонация газа и прогремел взрыв. В момент хлопка на борту судна находились девять членов экипажа. Несколько человек взрывом выбросило за борт. В результате происшествия погибли три человека. Тела двух моряков уже достали из воды. Поиски третьего продолжаются.

Взрыв газа в одном из танков сильно повредил палубу и кабель-трассу. Система спуска и подъема якорей судна вышла из строя. Следователи возбудили дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».