  • Спасатели возобновили поиски моряка взорвавшегося танкера в Находке

    03 ноября 2019, 07:14

    Андрей Иванов

    Поисковую операцию после взрыва на борту танкера «Залив Америка» в Находке возобновили 3 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
    Спасатели возобновили поиски моряка взорвавшегося танкера в Находке

    Спасатели ищут одного из членов экипажа, который после взрыва ушел под воду на их глазах.

    Трое погибших и искореженное судно. Главное о взрыве на танкере в Находке

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    2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) на танкере «Залив Америка» произошла детонация газа и прогремел взрыв. В момент хлопка на борту судна находились девять членов экипажа. Несколько человек взрывом выбросило за борт. В результате происшествия погибли три человека. Тела двух моряков уже достали из воды. Поиски третьего продолжаются.

    Взрыв газа в одном из танков сильно повредил палубу и кабель-трассу. Система спуска и подъема якорей судна вышла из строя. Следователи возбудили дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».