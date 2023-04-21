Происшествия 21 апреля 2023, 17:58 Спасатели в Солнечногорске сняли застрявшего на дереве котенка

Читать 360tv в

В Солнечногорске пять сотрудников «СолнСпаса» разбудили и сняли с дерева котенка. Животное просидело на нем больше суток.

Пушистого вызволяли с помощью лестницы и альпинистского снаряжения. В этом время кот мирно спал на ветке.

«Полтора суток точно сидит. Сегодня уже. Что с ним, получается, было? Как он там оказался? От собаки, наверное, забежал, залез. А слезть не может», — сообщила местная жительница Марина Макарова.

Во время спасательной операции кот сильно кричал и вызывал жалость у соседей. После того как его спустили на землю, четвероногий убежал от людей.

Спасатели к таким «клиентам» привыкли. Однако даже на подобные вызовы спешат, как и к другим нуждающимся в помощи. После звонка в «112» у сотрудников на сборы есть две минуты.

Спящий кот открыл для сотрудников «СолнСпаса» сезон 2023 года. Этот вызов оказался простым. В более сложных ситуациях спасатели задействуют даже спецвышки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».