Спасатели в Приморье ищут пару грибников

В Надеждинском районе Приморского края ищут мужчину и женщину, которые ушли за грибами 23 июля и до сих пор не вернулись, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организацию «ПримПоиск».

Предполагается, что пара пропала в районе Тавричанки. Волонтеры в соцсетях объявили о сборе добровольцев. Представители МВД и МЧС региона тоже ищут грибников.

«На сегодняшний день поиски граждан продолжаются, задействованы спасатели МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры — всего 27 человек, 8 единиц техники», — рассказали в региональном спасательном ведомстве.

Пока обследован лесной массив и прилегающие дороги. Ранее волонтеры из Московской области прошли обучение на Байкале.