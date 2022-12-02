02 декабря 2022, 21:49
Спасатели в Москве извлекли труп женщины, вмерзший в лед
Источник "360": вмерзший в лед труп извлекли из реки в Москве около улицы В.Ботылева
Спасатели в Москве обнаружили и извлекли труп женщины, который вмерз в лед в семи-восьми метрах от берега. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По предварительным данным, женщина провалилась под воду рядом с улицей Василия Ботылева в Западном административном округе столицы.
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Ее обнаружили во время во время очередной проверки на Москве-реке. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водные объекты, так как сильные морозы держатся в регионе всего несколько дней, и лед на реках еще не встал.
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Личность погибшей и причины смерти пока пока не установили.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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