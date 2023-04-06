Происшествия 06 апреля 2023, 13:34 Спасатели в Королеве помогли обездвиженной и запертой в собственной квартире пенсионерке ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» в Королеве открыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пожилая женщина. Пенсионерка нуждалась в госпитализации.

На номер «112» позвонила сестра пострадавшей и сообщила, что женщине стало плохо.

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«Оказалось, что 82-летняя пенсионерка внезапно почувствовала недомогание, упала и не смогла самостоятельно подняться. К счастью, телефон женщина всегда носила с собой, благодаря чему ей удалось связаться с родственницей», — рассказал замначальника подразделения Николай Майоров.

Спасатели прибыли на место и в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь квартиры. На полу лежала женщина. Ее сразу же передали специалистам скорой помощи.

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