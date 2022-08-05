Спасатели в ХМАО попали в «филиал ада» из-за лесных пожаров

Пожарные попали в ловушку возле трассы Нягань — Талинка, когда тушили горящий лес рядом с дорогой. Машина, на которой они передвигались, оказалась окружена огнем. Видео с «филиалом ада» опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что люди пытаются спастись от сильного дыма, пряча лица. При этом у них нет спецсредств для работы в таких условиях. В результате никто не пострадал, спасатели смогли выбраться из западни, сообщили в местном паблике «Типичная Нягань».

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на сегодняшний день с природными пожарами борются 1075 человек, 40 единиц спецтехники, а также 22 воздушных судна, в том числе два вертолета.

«По последним данным, в округе действует 54 пожара. <…> Наибольшее количество лесных очагов действует в Березовском, Октябрьском и Советском районах», — добавили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет. При появлении дыма от лесных пожаров представители Роспотребнадзора проводят замеры допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.