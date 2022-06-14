Спасатели тушили пожар в Советском районе ХМАО на протяжении 17 часов

Серьезный природный пожар разгорелся в Советском районе ХМАО. На его ликвидацию потребовалось около 17 часов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по ХМАО.

Огонь охватил площадь в 19 гектаров. Воспламенение не угрожало жителям региона, так как находилось в достаточном отдалении от населенных пунктов.

С начала сезона в ХМАО спасателям удалось потушить 15 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 630 гектаров.