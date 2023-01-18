Происшествия 18 января 2023, 18:09 Спасатели тушили пожар на заводе «Измерон» в Санкт-Петербурге

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В одном из цехов завода «Измерон», который находится на Новгородской улице в Петербурге, произошел пожар. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Возгорание было небольшим, огонь распространился на площади всего в один квадратный метр. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро его потушить. О возможных причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.

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Отметим, что завод «Измерон» производит внутрискважинное оборудование для нефтегазовой отрасли. Его продукция поставляется по всей России.

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