18 января 2023, 18:09
Спасатели тушили пожар на заводе «Измерон» в Санкт-Петербурге
В одном из цехов завода «Измерон», который находится на Новгородской улице в Петербурге, произошел пожар. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.
Возгорание было небольшим, огонь распространился на площади всего в один квадратный метр. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро его потушить. О возможных причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.
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Отметим, что завод «Измерон» производит внутрискважинное оборудование для нефтегазовой отрасли. Его продукция поставляется по всей России.
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