Происшествия 05 мая 2023, 09:20 Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста с горной болезнью МЧС России: с Эльбруса спустили альпиниста, которому стало плохо на высоте 5200 метров

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Альпинист из Нижегородской области во время восхождения на Эльбрус почувствовал себя плохо. Спасатели нашли его с признаками горной болезни на высоте 5200 метров, сообщило в своем Telegram-канале Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из двух человек начала восхождение на Эльбрус, не зарегистрировав свой маршрут. Одному из участников стало плохо днем 4 мая, когда они с товарищем поднялись на высоту 5200 метров. Пришлось вызывать спасателей. На их поиски отправили 10 специалистов Эльбрусского высокогорного пожарно-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники. Почти через четыре часа альпинистов отыскали.

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«Спасатели обнаружили парня 2007 года рождения с признаками горной болезни, после чего эвакуировали вниз в поселок Терскол. В медицинской помощи не нуждается», — сказали в пресс-службе ведомства.

Осенью 2021 года с Эльбруса сняли группу из 14 непрофессиональных альпинистов, еще пять человек погибли. Организатор тура написал явку с повинной, его задержали. Один из выживших рассказал, как держал на руках умирающую от обморожения жену.