15 мая 2020, 19:57
Спасатели спасли из огня 15 человек в Ленобласти
В одном из жилых домов в деревне Цвелодубово (Ленинградская область) загорелась квартира. Сотрудники МЧС потушили пожар и спасли 15 человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
По данным издания, огонь охватил площадь в три квадратных метра. На место происшествия оперативно прибыла бригада пожарных из 12 человек и потушила огонь в течение часа. К ликвидации последствий ЧП также было привлечено три единицы спецтехники. В результате произошедшего никто не пострадал.