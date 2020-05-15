Спасатели спасли из огня 15 человек в Ленобласти

По данным издания, огонь охватил площадь в три квадратных метра. На место происшествия оперативно прибыла бригада пожарных из 12 человек и потушила огонь в течение часа. К ликвидации последствий ЧП также было привлечено три единицы спецтехники. В результате произошедшего никто не пострадал.