27 ноября 2023, 12:42
Спасатели сообщили о четырех пострадавших во время шторма в Крыму
МЧС: из-за шторма в Крыму один человек пропал и четверо пострадали
В Крыму из-за сильного ветра и подтоплений эвакуировали 311 жителей. Пострадали четыре человека, один пропал без вести. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
«Из-за непогоды четыре человека пострадали, один пропал без вести», — объявила пресс-служба.
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В зоне подтопления оказались 100 гостевых, 93 жилых и подвалы двух многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе. Пять многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Спасатели эвакуировали 311 человек, в том числе 43 ребенка. Из них 71 человек отправился в пункты временного размещения.
Трое в Севастополе получили травмы, сообщило МЧС России. Из Краснодарского края информация о пострадавших не поступала.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил журналистам, что погиб один житель села Морское под Судаком. Сестра мужчины рассказала «360», что он ушел посмотреть на шторм.
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