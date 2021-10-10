Спасатели сообщили о 7 выживших при крушении самолета L-410 в Татарстане

Семь человек выжили при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил «Интерфакс».

Спасатели вытащили из самолета семь выживших. Всего на борту находились 23 человека: два члена экипажа и 21 парашютист.

Крушение самолета L-410 с парашютистами, по предварительной версии, спровоцировал отказ техники, сообщил источник агентства.

По неподтвержденной информации, пилоты L-410 погибли.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС прибыли на место. Ведутся работы по эвакуации пассажиров.

Источник «Интерфакса» в авиаотрасли сообщил, что самолет принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

МЧС ранее обнародовало фотографию с упавшим самолетом. На снимке видно, что L-410 при крушении разорвало пополам.

Очевидцы рассказывали, что самолет летел низко над деревьями с задранным носом и опущенным хвостом.

Легкий двухмоторный самолет L-410 с парашютистами аэроклуба Мензелинска в воскресенье пропал с радаров и перестал выходить. Впоследствии стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в том же районе.