Происшествия 21 января 2024, 05:13 Спасатели сняли женщину с карниза балкона в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Неизвестно, по какой причине женщина решила вылезти с балкона, но ей повезло, потому что прибывшие на место спасатели смогли затащить ее в квартиру до того, как она могла сорваться вниз.

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«Все произошло на улице Патриса Лумумбы, 38», — уточнил канал.

Позже опубликовали видео спасения женщины, которое сняли очевидцы. На канале отметили, что экстренные службы профессионально сработали.

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