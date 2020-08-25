Спасатели сняли туриста со скалы в Геленджике

Отмечается, что путешественник хотел осмотреть окрестности с высоты, но не рассчитал свои силы и не смог спуститься со скалы. Чтобы оказаться внизу, ему пришлось вызвать спасателей. Он назвал им свои координаты.

Спасатели помогли спуститься путешественнику с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, только психологическая.