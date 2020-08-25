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    25 августа 2020, 18:20

    Спасатели сняли туриста со скалы в Геленджике

    Анастасия Кременчугская

    Спасатели помогли туристу из Москвы слезть со скалы в геленджикском селе Прасковеевка. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Отмечается, что путешественник хотел осмотреть окрестности с высоты, но не рассчитал свои силы и не смог спуститься со скалы. Чтобы оказаться внизу, ему пришлось вызвать спасателей. Он назвал им свои координаты.

    Спасатели помогли спуститься путешественнику с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, только психологическая.

    Новости SMI.FM