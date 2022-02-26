Спасатели сняли со льдины почти 270 рыбаков в море на юге Сахалина

В Сахалинской области спасатели сняли со льдины в море, отколовшейся от берега, около 270 рыбаков-любителей. Спасательная операция продлилась почти восемь часов, сообщили на сайте регионального главка МЧС России.

Рыбаки-любители, среди которых были и женщины, откололись от берега на льдине во время подледной рыбалки в районе села Стародубского Долинского района Сахалинской области. О происшествии экстренным службам стало известно рано утром в пятницу.

Сотрудники МЧС спасли 267 рыбаков-любителей. Всех их поздно вечером 25 февраля доставили на берег с помощью спасательного судна на воздушной подушке «Хивус», а также лодок «Фаворит». О состоянии рыбаков не уточняется.

Люди оторвались на льдине в 1,5 километра от берега. Вдоль побережья в результате образовалась трещина шириной пять-шесть метров. На помощь рыбакам незамедлительно выехали спасатели. Изначально сообщалось, что на льдине находились более 50 рыбаков. Местные СМИ сообщали, что сахалинские любители зимней рыбалки проигнорировали предупреждения синоптиков и вышли на припай.