Происшествия 28 января 2023, 22:15 Спасатели Сергиева Посада вытащили палец мальчика, застрявший в спинке стула

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Специалисты «Мособлпожспаса» помогли двухлетнему мальчику. Палец ребенка застрял в спинке стула. Инцидент произошёл 27 января в селе Абрамцево в Сергиевом Посаде.

О происшествии в службу «112» сообщила мама мальчика. По ее словам, малыш засунул палец в отверстие спинки пластикового стула.

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«До обращения в экстренные службы мама попыталась самостоятельно освободить распухший пальчик сына, использовав мыло и масло, но попытки оказались безуспешными», — пояснил замначальника подразделения Сергей Шумов.

Прибывшие на место спасатели отвлекли ребенка фонариком и разговорами. Специалисты разрезали пластик кусачками и аккуратно вызволили палец из ловушки.

Мальчику не потребовалась помощь медиков.

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