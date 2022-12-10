Происшествия 10 декабря 2022, 01:13 Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в жилом доме в Рязани МЧС: разбор завалов на месте взрыва в жилом доме завершили в Рязани Пресс-служба МЧС

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Разбор завалов в двухэтажном доме в Рязани, где случился взрыв, завершился. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 00:05 спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани», — заявили в ведомстве.

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В ликвидации последствий участвовали 59 человек и 20 единиц техники.

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Взрыв в жилом доме в Рязани случился из-за самогонного аппарата. Один из пострадавших, которого доставили с травмами в больницу, рассказал о взрыве перегонного устройства. Таким образом, версию о взрыве газа исключили.

Двухэтажный дом частично обрушился на улице Пушкина в вечером в пятницу, 9 декабря. В результате взрыва повреждения получили две угловые квартиры на первом и втором этажах. Жильцов пострадавшего здания эвакуировали и разместили в пунктах временного содержания. Из-под завалов вытащили двух человек.

Региональная прокуратура по факту происшествия назначила проверку. В Рязани в связи с частичным обрушением дома объявят режим ЧС муниципального характера.