Спасатели разобрали завалы на месте обрушения стены дома в Омске

Омские спасатели всю ночь разбирали завалы на месте обрушения стены дома в районе Нефтяники. Работы завершились в 05:00 по местному времени, людей под завалами не обнаружили, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Аварийно-спасательные работы в Советском округе продлиличь почти 13 часов. В них участвовали сотрудники МЧС России, пожарно-спасательной службы Омской области и коммунальных служб. Применялись специальная техника и аварийно-спасательные инструменты, ночью — осветительные комплексы.

Источник фото: ГУ МЧС по Омской области

Всего на месте трудились 276 человек с 53 спецмашинами.

Источник фото: ГУ МЧС по Омской области

Для жильцов дома организовали пункты временного размещения. Сейчас в одном из них находятся 11 человек, из них один — ребенок. Остальные 172 решили разместиться у родственников и друзей.

Эксперты проведут работу по оценке состояния здания. Территория вокруг дома по-прежнему оцеплена, ее охраняет полиция.

МЧС попросило жителей Омска не походить к дому и не заходить за заграждения, поскольку здание находится в аварийном состоянии.

Стена дома на улице 20-го Партсъезда обрушилась днем 12 августа. Предположительно, это произошло из-за ветхого состояния здания. Момент обрушения попал на видео.