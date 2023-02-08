Происшествия 08 февраля 2023, 08:33 Спасатели разобрали половину завалов в Ефремове после взрыва в пятиэтажке МЧС сообщило о разборе половины завалов в Ефремове после взрыва в пятиэтажке Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Спасатели МЧС России к утру 8 февраля уже разобрали половину завалов, которые образовались после взрыва в пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области. Работы продолжались всю ночь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«К утру разобрано 40 кубометров завалов из 80 кубометров», — рассказали представители МЧС России.

Реклама

Они добавили, что разбор завалов продолжается, спасатели ищут под ними пострадавших. Параллельно с этим идут восстановительные работы.

Реклама

Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме прогремел вечером 6 февраля. В результате него объезд здания рухнул, пять человек погибли, трое выживших госпитализированы.

Известно о восьми пострадавших квартирах. В скором времени Минстрой и МЧС решат, можно ли использовать дом дальше. Власти пообещали выплатить семьям жертв трагедии по одному миллиону рублей.