Происшествия 24 марта 2024, 01:08 Спасатели разобрали более 90 кубических метров завалов в Crocus City Hall

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Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов в сгоревшем после теракта здании Crocus City Hall. Об этом проинформировала пресс-служба министерства.

В работах заняты аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России, а также кинологи. Применяются робототехнические комплексы.

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В сообщении указали, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило почти 1300 обращений.

На официальном сайте МЧС России появился дополненный список погибших в концертном зале Crocus City Hall. Всего в нем 29 фамилий. Перечень будет расширяться по мере подтверждения личностей погибших судмедэкспертами.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в результате теракта в Crocus City Hall пострадали 140 человек.