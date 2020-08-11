Спасатели рассказали о заблудившемся у Зюраткуля мужчине

Уточняется, что у него не было с собой мобильного телефона. Мужчина потерялся неподалеку от национального парка Зюраткуль. Ему пришлось переночевать прямо в лесу. Он очень замерз и сильно вымок.

К населенному пункту он вышел лишь на следующий день в районе часа. Его осмотрели врачи, оказалось, что мужчина здоров.