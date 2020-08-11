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    11 августа 2020, 20:21

    Спасатели рассказали о заблудившемся у Зюраткуля мужчине

    Дарья Морозова

    Мужчина, который заблудился в лесах у Зюраткуля, был вынужден провести ночь в чаще. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Уточняется, что у него не было с собой мобильного телефона. Мужчина потерялся неподалеку от национального парка Зюраткуль. Ему пришлось переночевать прямо в лесу. Он очень замерз и сильно вымок.

    К населенному пункту он вышел лишь на следующий день в районе часа. Его осмотрели врачи, оказалось, что мужчина здоров.

    Новости SMI.FM