11 августа 2020, 20:21
Спасатели рассказали о заблудившемся у Зюраткуля мужчине
Мужчина, который заблудился в лесах у Зюраткуля, был вынужден провести ночь в чаще. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уточняется, что у него не было с собой мобильного телефона. Мужчина потерялся неподалеку от национального парка Зюраткуль. Ему пришлось переночевать прямо в лесу. Он очень замерз и сильно вымок.
К населенному пункту он вышел лишь на следующий день в районе часа. Его осмотрели врачи, оказалось, что мужчина здоров.