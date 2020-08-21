Спасатели рассказали о поиске ребенка под завалами на месте взрыва в Ярославле

«Эта информация проверяется. Сейчас разбирают завалы, работают кинологи с собаками», — сказал собеседник агентства.

Время от времени спасатели объявляют минуту тишины, чтобы можно было прислушаться к звукам и понять, есть ли кто-то в сознании под завалами. Пока спасатели ничего не услышали, добавили в главке.

Взрыв в десятиэтажном панельном доме по улице Батова произошел около 19:30 мск 21 августа. Некоторые соседи чувствовали запах газа за несколько часов до происшествия.

По последним данным МЧС, погибла одна женщина, еще трое жильцов пострадали. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Из дома эвакуировали всех жителей дома, порядка 160 человек, рассказали в МЧС.

При взрыве обрушились межэтажные перекрытия с первого по шестой этажи, было повреждено 10 квартир, уточнили ТАСС в правительстве региона.

Управление СК по Ярославской области завело дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.