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    21 августа 2020, 23:10

    Спасатели рассказали о поиске ребенка под завалами на месте взрыва в Ярославле

    Кирилл Фролов

    В Ярославле жильцы многоэтажки, в которой взорвался бытовой газ, сообщили, что под завалами может находиться восьмилетний мальчик. Ребенка ищут кинологи, сообщили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.
    Спасатели рассказали о поиске ребенка под завалами на месте взрыва в Ярославле

    «Эта информация проверяется. Сейчас разбирают завалы, работают кинологи с собаками», — сказал собеседник агентства.

    Время от времени спасатели объявляют минуту тишины, чтобы можно было прислушаться к звукам и понять, есть ли кто-то в сознании под завалами. Пока спасатели ничего не услышали, добавили в главке.

    Взрыв в десятиэтажном панельном доме по улице Батова произошел около 19:30 мск 21 августа. Некоторые соседи чувствовали запах газа за несколько часов до происшествия.

    По последним данным МЧС, погибла одна женщина, еще трое жильцов пострадали. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Из дома эвакуировали всех жителей дома, порядка 160 человек, рассказали в МЧС.

    При взрыве обрушились межэтажные перекрытия с первого по шестой этажи, было повреждено 10 квартир, уточнили ТАСС в правительстве региона.

    Управление СК по Ярославской области завело дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Новости SMI.FM