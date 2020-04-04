Спасатели рассказали о поиске еще двух человек под завалами дома в Орехово-Зуеве

Судьба двух пропавших жителей обрушившегося в Орехово-Зуеве пятиэтажного дома по-прежнему неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы. Как заявил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин, пропавшие вполне могут быть внизу.

«Предположительно, под завалами находятся два человека», — привел слова главы ведомства ТАСС.

Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Гагарина. В результате во втором подъезде произошло обрушение. Полностью оказались разрушены четыре квартиры, еще столько же пострадали частично.

Пока известно о двух погибших, чьи тела достали из-под завалов. Пострадали шесть человек.

На место прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он посетил центральную больницу города, куда отправили пострадавших. Он распорядился отправить троих пациентов в Московский областной научно-исследовательский клинический институт, где им окажут всю необходимую помощь.

В общении с жителями глава региона заявил, что решение о восстановлении дома примут по итогам экспертизы. Если дом восстановить не удастся, то все жители получат компенсации.

Также Андрей Воробьев распорядился обеспечить жителей всем необходимым и поручил выставить бойцов Росгвардии для охраны дома. Сегодня жителей дома разместят в гостиницах и пансионатах. На месте работает оперативный штаб. Туда можно обратиться по всем вопросам по телефону: 8 (496) 412−14−37.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент следователи проводят выемку документов в управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома.