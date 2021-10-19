facebook_pixel
    19 октября 2021, 14:08

    Спасатели рассказали, каких диких животных можно встретить в Москве

    Жители Москвы время от времени сталкиваются с лисицами, лосями и летучими мышами

    Полина Гребенщикова

    Представитель пресс-службы московского департамента по делам ГО и ЧС рассказал «Ридусу», каких диких животных можно встретить на улице столицы. Чаще всего это лисицы.

    Лисы попадаются на улицах Москвы чаще всего, особенно в районах на окраинах. Спасатели отлавливают животных и передают их в департамент природопользования, чтобы вернуть животных в естественную среду.

    В районе Лосиного острова часто встречаются лоси. Иногда их приходится вызволять из опасных ситуаций — например, спасатели недавно помогали лосю, провалившемуся в яму с водой.

    «При помощи специального альпинистского оборудования спасатели извлекли животное из ямы. Обессиленное животное передали работникам ветеринарной службы», — рассказали в департаменте.

    Чаще же всего жители столицы сталкиваются с летучими мышами.

    При встрече с диким животным спасатели рекомендуют не приближаться к нему, не поворачиваться спиной и не издавать громких звуков.