Спасатели рассказали, каких диких животных можно встретить в Москве

Представитель пресс-службы московского департамента по делам ГО и ЧС рассказал «Ридусу», каких диких животных можно встретить на улице столицы. Чаще всего это лисицы.

Лисы попадаются на улицах Москвы чаще всего, особенно в районах на окраинах. Спасатели отлавливают животных и передают их в департамент природопользования, чтобы вернуть животных в естественную среду.

В районе Лосиного острова часто встречаются лоси. Иногда их приходится вызволять из опасных ситуаций — например, спасатели недавно помогали лосю, провалившемуся в яму с водой.

«При помощи специального альпинистского оборудования спасатели извлекли животное из ямы. Обессиленное животное передали работникам ветеринарной службы», — рассказали в департаменте.

Чаще же всего жители столицы сталкиваются с летучими мышами.

При встрече с диким животным спасатели рекомендуют не приближаться к нему, не поворачиваться спиной и не издавать громких звуков.