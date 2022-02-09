Спасатели рассказали историю гибели семьи из четырех человек на карельском озере

Группа «ДоброволецЪ» рассказала драматичную историю о гибели супругов и двоих детей на озере Кумчозеро, которое находится рядом с деревней Покровское Медвежьегорского района Карелии. Родственники погибших рассказали об их жизни, а спасатели раскрыли подробности поисков.

Как сообщает karelinform.ru, на озере утонули Кристина и Владимир — молодые родители, которым было немного за тридцать, их дочери — трехлетняя София и шестилетняя Полина. Кристина и Владимир учились вместе с первого класса, еще в школе стали друзьями, а после института поженились. Кристина работала учительницей в школе. Ее ученики были сильно привязаны к ней и долго оплакивали ее после трагедии. Владимир был заядлым рыбаком, охотником, грибником, а после отпуска должен был выйти на новую работу машинистом.

По словам родителей погибшей молодой четы, супруги очень любили своих дочерей и много трудились для их благополучия: выплатили ипотеку, приобрели автомобиль, мечтали о своем участке с баней и цветником.

Семья погибших утверждает, что супруги отлично знали озеро и хорошо держались на воде.

Руководитель водолазной группы «ДоброволецЪ» Карэн Агамалян лично участвовал в поисках. Он рассказал, что первыми нашли тела детей — около перевернутой металлической лодки. Также в воде были обнаружены личные вещи погибших. После водолазы достали из воды тело Владимира, затем — Кристины. Стало ясно, что трагедия произошла рядом с берегом.