19 ноября 2022, 11:26
Спасатели работают в темноте. Появились новые кадры взорвавшегося на Сахалине дома
Очевидцы сделали новые фото взорвавшегося на Сахалине дома
В распоряжении «360» появились новые кадры с места взрыва в сахалинском поселке Тымовское. На фото видно, насколько серьезны разрушения в пострадавшем доме.
На Сахалине уже больше семи часов вечера. Спасатели продолжают работать в темноте.
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Как ранее сообщал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, из материального резерва региона выделили световые башни для разбора завалов в темное время.
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Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме. На данный момент обнаружили тела девяти человек. Среди погибших - четверо несовершеннолетних. Судьба еще двоих жильцов дома неизвестна, поиски продолжаются.
Момент взрыва попал на видео.
По факту происшествия возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, написал «Царьград».
По предварительным данным, причиной взрыва стали неправильные хранение и эксплуатация газовых баллонов.
Взрыв газа в доме на Сахалине
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