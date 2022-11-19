Эксклюзив 19 ноября 2022, 11:26 Спасатели работают в темноте. Появились новые кадры взорвавшегося на Сахалине дома Очевидцы сделали новые фото взорвавшегося на Сахалине дома

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В распоряжении «360» появились новые кадры с места взрыва в сахалинском поселке Тымовское. На фото видно, насколько серьезны разрушения в пострадавшем доме.

На Сахалине уже больше семи часов вечера. Спасатели продолжают работать в темноте.

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Как ранее сообщал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, из материального резерва региона выделили световые башни для разбора завалов в темное время.

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме. На данный момент обнаружили тела девяти человек. Среди погибших - четверо несовершеннолетних. Судьба еще двоих жильцов дома неизвестна, поиски продолжаются.

Момент взрыва попал на видео.

По факту происшествия возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, написал «Царьград».

По предварительным данным, причиной взрыва стали неправильные хранение и эксплуатация газовых баллонов.