Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Новосибирской области | 360°

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Купинском районе Новосибирской области вечером 11 октября. Толчки почувствовали жители соседних районов, сообщил портал «Новосибирск онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило в ведомство в 20:10 по местному времени.

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«Сейсмособытие магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности», — подчеркнули в ведомстве.

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После землетрясения спасатели организовали проверку социально значимых объектов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На юге Греции в минувшие выходные зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Тремя днями ранее аналогичное происшествие случилось в Иране. Специалисты сообщили, что сила толчков равнялась 5,4.

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