Спасатели продолжили поиск людей под завалами в здании в Ярославле

После обрушения перекрытий в здании в Ярославле под завалами могут оставаться люди. Об этом заявил источник РИА «Новости».

«Под завалами могут быть люди, идет работа по их поиску», — сказал собеседник агентства.

Здание, где произошло ЧП, находилось на реконструкции. По предварительным данным, обрушение произошло из-за ремонтных работ. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Внутри здания находились 14 рабочих. Евраев написал в Telegram, что жертвой обрушения стал один человек, восемь пострадали и доставлены в больницу. Губернатор добавил, что под завалами людей нет.

По информации МЧС, обрушение произошло в подвальном помещении двухэтажного здания. Пожарно-спасательные подразделения спасли восемь человек, говорилось в сообщении министерства в официальном Telegram.

В региональном СУ СК РФ заявили, что при обрушении погиб один человек и пятеро пострадали. Следователи и прокуратура ведут проверку по факту случившегося.

Мэр Ярославля Владимир Волков у себя в Telegram-канале написал, что ремонтные работы заказал собственник помещения. По его мнению, ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности.