Происшествия 16 января 2023, 10:31 Спасатели продолжили поиск выживших при ударе по жилому дому в Донецке Военкор Руденко: МЧС продолжает поиск выживших после удара по жилому дому в Донецке РИА «Новости»

Читать 360tv в

На месте прилета в здание на проспекте Ильича в Донецке продолжают разбирать завалы. Под обломками могут находиться люди, сообщил в Telegram военкор Андрей Руденко.

Реклама

По данным журналиста, спасатели должны объявить режим тишины, чтобы услышать, есть ли под завалами живые люди.

Ранее стало известно о двух погибших при обстреле Калининского района. Еще четыре мирных жителя получили ранения.

ВСУ ударили по городу из РСЗО около 08:35. Снаряды попали в здание магазина, аптеки и жилой дом, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в СЦКК на утро 16 января, украинские военные открывали огонь по территории народной республики с применением РСЗО, а также ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Под огнем ВФУ оказались районы пяти населенных пунктов.

В результате повреждены пять домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в Telegram представители штаба территориальной обороны ДНР.