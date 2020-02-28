Спасатели продолжили поиск пропавших в Сочи детей

В Сочи возобновили поиски унесенных в море двух школьников. С утра 28 февраля в поисковых работах задействовали вертолет. Поиски продолжаются четвертый день и пока результатов не дали.

«Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи», — рассказали в кубанском МЧС. Сообщение сочинских спасателей процитировало РИА «Новости».

Всего в поисковой операции участвуют более 260 спасателей, сотрудников полиции, Росгвардии, казачества. К ним почти сразу присоединились многочисленные добровольцы. Для поисков применяют авиацию и беспилотники, но работы с воздуха осложняются переменчивой погодой, которая в эту пору года постоянно срывается на шторм и ливни. Так, на сегодня метеорологи предсказали обильные осадки, ожидается сильный ливень.

«Поисковые работы в Сочи продолжались всю ночь по береговой линии. В 07:20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту», — добавили в МЧС.

В помощь к местным сотрудникам экстренных служб глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил столичных экспертов. Они уже присоединились к спасательной операции.

Два 14-летних подростка днем во вторник, 25 февраля, попытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском. Мальчики оступились и их смыло в море. Поиски детей ведут круглосуточно.