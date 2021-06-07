Спасатели пришли на помощь коту в Ленинградской области

В деревне Лангерево Ленинградской области домашний кот забрался на дерево и не пожелал спускаться. Хозяевам пришлось вызвать спасателей, сообщило РИА ФАН.

Во время дачного отдыха кот сбежал в лес и забрался на сосну. Самостоятельно спуститься с высоты шести метров он не смог. У хозяев тоже не получилось вызволить своего питомца. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Животное захватили специальным удлинителем и поймали в растянутый под деревом тент. Все закончилось хорошо: оказавшись на земле, усатый зверь сразу же поспешил домой.