Спасатели прибыли вызволять чихуахуа из сливной трубы в московской квартире | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 19:36 Спасатели прибыли вызволять чихуахуа из сливной трубы в московской квартире Жительница ЮЗАО вызвала спасателей из-за собаки, провалившейся в дыру в ванной unsplash

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Собака породы чихуахуа провалилась в дыру сливной трубы в ванной. С таким заявлением жительница 28 дома по улице Болотниковской обратилась к спасателям. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Спасатели уже прибыли по данному адресу. По их заявлению, дырок в ванной обнаружено не было, а женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. О том, есть ли вообще у заявительницы собака, пока не сообщается.

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Чихуахуа считается самой маленькой собакой в мире. Средний вес взрослой собаки этой породы 1,5 килограмма.

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