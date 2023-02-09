Происшествия 09 февраля 2023, 07:55 Спасатели предположили, что под завалами дома в Новосибирске могут находиться три человека Представитель МЧС Орлов: под завалами дома в Новосибирске могут находиться три человека мэр города Новосибирска / Telegram

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Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что под завалами пострадавшего при взрыве газа дома в Новосибирске могут оставаться до трех человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть предположение, что как минимум три человека остаются под завалами», — сказал он.

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Орлов уточнил, что сейчас пофамильно проверяют всех жильцов квартир, до них пытаются дозвониться. По его словам, большинство из них, вероятно, уже уехали на работу. Однако точная информация выясняется. Начальник регионального ГУ МЧС уточнил, что разрушенными оказались порядка 30 квартир, дом в будущем нужно будет расселять. Пока же жильцов отправят в гостиницу «Северная».

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Взрыв газа на улице Литейная произошел 9 февраля, два подъезда пятиэтажки разрушены. Всего из здания эвакуировали 50 человек. Известно об одной жертве случившегося и восьми пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов.