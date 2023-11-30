Эксклюзив 30 ноября 2023, 09:42 МЧС повторно выехали на спасение застрявшей в стене дома кошки в Москве Сотрудники МЧС вновь выехали на спасение кошки, застрявшей в стене дома в Москве Freepik

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В Юго-Восточном округе Москвы в стене дома застряла кошка. К ней на помощь выехала бригада спасателей, сообщил источник «360».

По его данным, животное заблокировано в жилом здании, расположенном на улице Мусы Джалиля в Зябликове. Прошлой ночью сотрудники МЧС уже приезжали на место, но высвободить кота не удалось. Они не смогли найти сотрудника управляющей компании, чтобы получить разрешение на работы. Утром спецоперацию по спасению четвероногого продолжили.

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По словам спасателей, для вызволения питомца потребуется специальная аппаратура и переговоры с электриками. Ночью не удалось выяснить, где именно находится животное.

Недавно кошку спасли после падения из окна многоэтажки в Москве. Поздно вечером жители района Соколиная Гора вызвали МЧС. Упавшая с балкона кошка застряла в простенке и не могла выбраться без помощи. Ее хозяйка случайно заметила животное в зазоре между подвалом и железным листом.