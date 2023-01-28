28 января 2023, 12:22
Спасатели потушили вспыхнувший склад на территории бывшего ТЦ «Синдика» в Красногорске
В Красногорске на территории бывшего торгового центра «Синдика» загорелся склад. В здании площадью более двух тысяч квадратных метров вспыхнули строительные и лакокрасочные материалы. Обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел около 11 часов вечера. На место прибыли порядка 10 пожарных расчетов, скорая, полиция и Росгвардия.
Место пожара оцепили. Жители соседних домов не пострадали.
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Красногорск
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