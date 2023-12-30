Важное 30 декабря 2023, 16:44 Спасатели потушили в Белгороде все пожары после обстрела ВСУ МЧС: в Белгороде потушили все пожары после обстрела ВСУ

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Спасатели потушили в Белгороде все пожары, вызванные обстрелами со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в службу спасения поступили данные о 10 пожарах. Подразделения МЧС оперативно прибыли на места возгораний.

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«Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — добавили в МЧС.

При обстреле Белгорода погибли двое детей. Есть также пострадавшие, их количество пока не уточняется. В городе объявили о ракетной опасности. Жителей попросили не выходить из укрытий. Спустя примерно час сигнал тревоги отменили. Момент удара ВСУ попал на видео. В Белгороде организовали горячую линию для заявок о пострадавших и разрушениях.

Украинские боевики также ударили по поселку Уразово Валуйского городского округа. Снаряд угодил в ФОК, оказались повреждены 20 домовладений. Пострадавших нет.