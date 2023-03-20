Происшествия 20 марта 2023, 12:09 Спасатели потушили пожар в здании компании ритуальных услуг в Астрахани

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В Астрахани сотрудники МЧС накануне потушили пожар в здании компании по предоставлению ритуальных услуг. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, до приезда спасателей огонь успел распространиться по цеху по отбивке камня, а также на территории столярного, обивочного, лакокрасочного цехов.

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На тушение прибыли 35 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

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