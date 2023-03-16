Происшествия 16 марта 2023, 14:45 Спасатели потушили пожар в Выборгском районе Петербурга

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В четверг, 16 марта, в ночное время суток в Выборгском районе Петербурга загорелась металлическая бытовка. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в местном главке МЧС, к тушению были привлечены 10 спасателей. Примерно за полчаса пожарным удалось потушить возгорание с использованием двух спецмашин.

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Инцидент произошел в Толубеевском проезде в окрестностях дома № 8. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

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