Спасатели потушили пожар в строящемся ЖК «Видный город»

На территории ЖК «Видный город» в Московской области загорелся мусор в строящемся доме. Видео пожара появилось в соцсетях. В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили «360», что пожар потушили на площади 40 квадратных метров.

Жилой комплекс находится на территории города Видного. Местные жители опубликовали кадры сильного пожара: открытый огонь виден из окон второго и третьего этажа строящейся многоэтажки, плотный черный дом укрыл почти весь дом. Пламя перекинулось на леса и конструкции будущих балконов четвертого этажа. Вокруг дома столпились рабочие.

Жильцов попросили отогнать припаркованные машины, чтобы пожарные могли проехать. Авторы видео рассказали о неких взрывах и предположили, что пожар произошел из-за сварочных работ.

«Горение мусора в новостройке, площадью 40 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован. Без пострадавших», — заявили в пресс-службе МЧС.