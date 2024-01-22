Происшествия 22 января 2024, 20:07 Спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар в тюменской школе на площади 30 «квадратов»

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Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Тюменской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Пожар начался в подсобном помещении спортивной школы. В тушении огня задействовали 41 специалиста и 13 единиц спецтехники МЧС.

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«Все эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», — добавили представители ведомства.

Ранее в Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен», расположенного на улице Розы Трениной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали распространение огня.

До этого огнеборцы потушили пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ. Огонь распространился на 22 тысячах квадратных метров. На месте работали 164 человека и 48 единиц техники.