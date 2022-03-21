Спасатели потушили пожар в Нижнем Тагиле и вывели из горящей квартиры пенсионера

В Нижнем Тагиле на улице Окунева, 38, вечером 20 марта начался пожар. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили задымление в одной из квартир. Пожарные вывели из подъезда 20 жильцов и параллельно вскрыли в дверь в квартиру, где и началось возгорание.

Как сообщает tagilcity.ru, сотрудники МЧС нашли мужчину на полу и вытащили его из квартиры. В машине скорой помощи наглотавшийся угарного газа пенсионер пришел в себя. В это же время сотрудники экстренной службы полностью ликвидировали пожар. Тагильский пожарный-блогер Александр Серов рассказал, что в квартире от огня пострадали домашняя утварь, матрас и диван.