05 сентября 2023, 15:57
Спасатели потушили пожар в квартире во Фрунзенском районе Петербурга
В понедельник, 4 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
На место тушения отправились 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Спасатели обнаружили возгорание в комнате площадью 12 квадратных метров. Им удалось ликвидировать огонь всего за 19 минут.
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Из горящего здания эвакуировали пять человек. Пострадавших нет.
Санкт-Петербург
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