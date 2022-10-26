Спасатели потушили пожар в квартире Петербурга за 20 минут | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 15:37 Спасатели потушили пожар в квартире Петербурга за 20 минут

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Пожар произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там загорелось отдельное помещение в однокомнатной квартире. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Пожар произошел на улице Белградская. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели. Ликвидировать пламя им удалось примерно за 20 минут. В тушении пожара задействовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.