Спасатели потушили пожар в квартире на Звездной улице в Петербурге

Пожар в двухкомнатной квартире на Звездной улице в Санкт-Петербурге произошел в ночь на 28 января. В жилом помещении вспыхнули постельные принадлежности, написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

После сообщения о возгорании на место ЧП выехали 15 спасателей и три спецмашины. Через час после сообщения огонь был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.