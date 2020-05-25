Спасатели потушили пожар в больнице Приморья

Пожарные потушили огонь в больнице, которая загорелась 25 мая в Партизанске (Приморский край). По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

«25 мая, в 15:20 (08:20 по московскому времени), пожар в здании больницы на улице Ленинская полностью ликвидирован. Площадь горения составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

По данным спасателей, огонь тушили 39 человек и девять единиц техники.

Сообщение о том, что в Партизанске загорелась городская больница, поступило 25 мая, в 06:12 (24 мая 23:15 по Москве). Пожарные были на месте происшествия уже через две минуты. Горела кровля. По лестницам из здания эвакуировали 74 человека, в их числе 18 медиков.

На место пожара приехал глава Приморья Олег Кожемяко. Он сообщил, что на помощь своим коллегам приедут спасатели из Находки. Они помогут разобрать завалы, вынести мусор и медицинское оборудование.

Всех пациентов разместили в отдельном терапевтическом корпусе медицинского учреждения. Двух тяжелых в сопровождении реаниматолога отвезут в больницу Находки. По факту пожара следователи начали проверку. Информации о причинах ЧП пока нет.